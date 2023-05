الجمعة تنطلق منافسات الأسبوع 14 من منافسات الدوري الممتاز

تنطلق يوم غد الجمعة مباريات الأسبوع الرابع عشر من منافسات الدوري الليبي الممتاز بمواجهتي الصداقة التحدي والهلال والصقور

وتستكمل مباريات الجمعة الأولى لحساب الأسبوع الرابع عشر يوم السبت بإقامة مباراتين حيث يلاقي فريق الأهلي بنغازي التعاون بملعب شهداء بنينا في المواجهة الأولى في حين يستضيف فريق دارنس فريق شباب الجبل في المواجهة الثانية.

وتختتم الأحد مباريات الأسبوع الرابع عشر من منافسات الدوري الممتاز بلقاء قمة يجمع فريق النصر بفريق الأخضر بملعب شهداء بنينا.

