السويحلي يقص شريط الجولة الـ14 لحساب فرق المجموعة الثانية بمواجهة الاتحاد

تقام يوم غد الجمعة مباراة وحيدة تجمع السويحلي بفريق الاتحاد بملعب مصراتة ضمن مباريات الأسبوع الـ14 من منافسات الدوري الممتاز

وتستأنف منافسات الأسبوع الـ 14 لحساب فرق المجموعة الثانية السبت بإقامة ثلاث مباريات حيث يلاقي أبوسليم فريق الخمس في المباراة الأولى، في حين يستضيف الاتحاد المصراتي فريق المحلة في المباراة الثانية وفي المباراة الثالثة يستقبل فريق أساريا فريق المدينة بملعب الزاوية.

وقد أجلت لجنة المسابقات مباراة الأهلي طرابلس و الأولمبي إلى الـ 14 من شهر مايو الجاري بسبب مشاركة فريق الأهلي طرابلس في مسابقة البطولة العربية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

