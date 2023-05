فريق الأهلي طرابلس يستعد لمواجهة النهضة العماني عربيا الثلاثاء القادم بملعب شهداء بنينا

يستعد فريق الأهلي طرابلس للدخول في تدريباته مكثفة تحضيرا لمواجهة فريق النهضة العماني الثلاثاء القادم ضمن ذهاب الدوري الثاني من منافسات كأس سلمان للأندية العربية

ويخوض الأهلي طرابلس مباراته العربية الأولى في الدور الثاني في ملعب شهداء بنينا حيث كلفت لجنة التحكيم العربية الحكم التونسي هيثم قراط لإدارة مواجهة الأهلي و النهضة العماني .

وحدد الاتحاد العربي لكرة القدم التاسع والعشرين من الشهر الجاري موعدا لإقامة مواجهة الإياب التي ستقام بملعب البريمي الرياضي بمسقط

المصدر قناة ليبيا الأحرار

