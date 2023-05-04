بعد زيارته للسعودية.. متى يعلن الهلال عن صفقة ميسي؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقب قيامة بزيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، كشفت تقارير إعلامية عن اجتماع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع مفوض نادي الهلال السعودي لمناقشة انتقال ميسي إلى فريق الهلال.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية، عن مصادر وصفتها بـ”الخاصة”، قولها إن “هناك تقريب في وجهات النظر بين الطرفين من أجل تعاقد فريق العاصمة السعودية مع اللاعب الحاصل على كأس العالم مؤخراً”.

وأضافت الصحيفة أن الإعلان عن التعاقد رسميا بين ميسي والهلال السعودي، ربما يتم بداية يونيو المقبل بعد الاتفاق على كافة التفاصيل، لاسيما في ظل توتر العلاقة بين النجم الأرجنتيني وفريقه الحالي باريس سان جيرمان.

وأضافت: “ربما يتم الإعلان عن تعاقد الهلال مع ميسي بشكل رسمي مع بداية يونيو القادم بعد الاتفاق على التفاصيل كافة”، علمًا بأن عقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان سينتهي في يونيو المقبل.