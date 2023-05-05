اخبار الرياضة

نابولي يحسم لقب الأسكوديتو للمرة الثالثة في تاريخه وينهي انتظارا دام 33 عاما

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

نجح فريق نابولي في حسم لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بتعادله مع مضيفه أودينيزي 1-1 ، في ختام المرحلة الـ33 من البطولة، الخميس، مُنهيًا انتظارًا دام 33 عاما.

وكانت نقطة واحدة كافية لحسم اللقب الثالث بعد عامي 1987 و1990، ويرجع الفضل في ذلك إلى هدافه الدولي النيجيري فيكتور أوسمين.

وسجل أوسمين هدف التعادل في الدقيقة 53، بعدما كان أودينيزي البادئ بالتسجيل عبر السلوفيني ساندي لوفريتش في الدقيقة 13.

نابولي عزز موقعه في صدارة الأسكوديتو برصيد 80 نقطة بفارق 16 نقطة أمام مطارده المباشر لاتسيو قبل 5 مراحل من نهاية الموسم.

 

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