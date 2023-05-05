نابولي يحسم لقب الأسكوديتو للمرة الثالثة في تاريخه وينهي انتظارا دام 33 عاما

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نجح فريق نابولي في حسم لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بتعادله مع مضيفه أودينيزي 1-1 ، في ختام المرحلة الـ33 من البطولة، الخميس، مُنهيًا انتظارًا دام 33 عاما.

وكانت نقطة واحدة كافية لحسم اللقب الثالث بعد عامي 1987 و1990، ويرجع الفضل في ذلك إلى هدافه الدولي النيجيري فيكتور أوسمين.

وسجل أوسمين هدف التعادل في الدقيقة 53، بعدما كان أودينيزي البادئ بالتسجيل عبر السلوفيني ساندي لوفريتش في الدقيقة 13.

النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي أصبح الهداف الأفريقي التاريخي في الدوري الإيطالي في موسم واحد برصيد 22 هدفاً، محطماً رقم الكاميروني صامويل إيتو (21 هدفاً).. شاهد هدف أوسيمين التاريخي في مرمى أودينيزي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/hCtIxkM7hK — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2023

نابولي عزز موقعه في صدارة الأسكوديتو برصيد 80 نقطة بفارق 16 نقطة أمام مطارده المباشر لاتسيو قبل 5 مراحل من نهاية الموسم.