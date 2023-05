مباريات واعدة الأحد بالدوري الإيطالي

تفتح السبت مباريات الأسبوع الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم بلقاءين واعدين وهامين في صراع التنافس على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم .

المباراة الأولى مساء السبت سيحتضنها ملعب سان سيرو وستجمع ميلان صاحب المركز السادس بلاتسيو وصيف الترتيب وكليهما يعلم قيمة النقاط لحدة المنافسة بين الفرق المتصارعة حيث لا يفصل بين صاحبي المركز الثاني والسادس سوى 6 نقاط مع تبقي 4 جولات بعد هذا الأسبوع على نهاية الموسم .

وفي ملعب الأولمبيكو يدرك روما وهو يستقبل إنتر ضرورة الفوز للعودة للمنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا حيث يمتلك فريق العاصمة 58 نقطة ويبتعد بفارق نقطتين فقط عن غنتر صاحب المركز الرابع الذي سيدخل المواجهة وعينه على النقاط الثلاث لتأمين مركزه وعدم إعطاء الفرصة لملاحقيه لتجرده من مركزه المؤهل مباشرة لدوري الأبطال الموسم القادم

