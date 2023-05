النصر يستقبل الأخضر بملعب شهداء بنينا غدا الأحد ضمن الجولة الـ14 من منافسات الدوري الممتاز

يواجه فريق النصر غدا الأحد فريق الأخضر ضمن مباريات الجولة الـ14 من منافسات الدوري الممتاز.

وسيدخل الفريقان مواجهة الأحد من أجل تحقيق الفوز للتقدم إلى مقدمة تدريب فرق المجموعة الأولى من أجل ضمان مقعد مؤهل لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني برصيد 22 نقطة في حين يوجد الأخضر في المركز الرابع برصيد 21 نقطة .

