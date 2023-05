كلفت لجنة التحكيم العامة الحكم محمد الهوني لإدارة مباراة فريق النصر والأخضر ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الممتاز

ويساعد محمد الهوني الحكم عزدين عطية كمساعد أول في حين تم تكليف الحكم رياض العزابي مساعدا ثانيا فيما أوكلت مهمة الحكم الرابع للحكم مصطفى الدرسي بينما عين الحكم السابق إدريس حدوث مراقبا للمباراة .

