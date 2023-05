الأحد تنطلق الجولة الثالثة من ثماني الدوري الليبي لكرة السلة بأربع مواجهات في طرابلس وبنغازي

تنطلق غدا الأحد الجولة الثالثة من منافسات ثماني الدوري الليبي لكرة السلة بإقامة أربع مواجهات مهمة في مجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي و قاعة طرابلس الكبرى .

وتتقتح مباريات الجولة الثالثة بمواجهة قوية تجمع المروج بفريق الأهلي بنغازي الساعة الـ 16:00 مساء وعقب

المواجهة الأولى يلاقي الهلال فريق النصر الساعة الـ 19:00

وتقام في قاعة طرابلس الكبرى مباراتان حيث تجمع المباراة الأولى الساعة الـ 16:00 فريق الشباب بفريق الأهلي طرابلس و في حين يقابل في المواجهة الثانية فريق المدينة الاتحاد الساعة الـ 19:00

وقد قرر الاتحاد الليبي لكرة السلة إقامة مباراة المروج والأهلي بنغازي بدون حضور الجماهير

المصدر قناة ليبيا الأحرار

