منتخب الشباب لكرة اليد يدخل معسكرا تحضيريا بتونس استعدادا لكأس العالم

تشد بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد لفئة الشباب الرحال إلى تونس للدخول في معسكر تحضيري تأهبا للمشاركة في كأس العالم المقامة بألمانيا و اليونان في شهر يونيو

ويقود المنتخب الوطني في تدريباته التحضيرية التي ستستمر لـ 20 يوميا المدرب التونسي الهادي قيقة والذي سيسعى رفقة الطاقم الفني المصاحب للرفع من وتيرة التحضيرات بخوض عدة مباريات ودية قبل السفر إلى المانيا والمشاركة في كأس العالم .

وأوقعت قرعة كأس العالم منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية رفقة ألمانيا و تونس و الجزائر

