ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم حقق أبوسليم الإنتصار على الخمس 2 – 0 ليصل إلى مركز الوصافة في المجموعة الثانية، ثنائية أبوسليم تناوب على تسجيلها المعتصم أبوشناف وتامر الصالحي ليصل أبوسليم إلى النقطة 25 في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثانية، وفي ملعب مصراتة حقق الاتحاد المصراتي الفوز على ضيفه المحلة 2 – 0 سجلهما عمر بلحاج وعبدالميسر أبوشيبة، الاتحاد المصراتي تجاوز الخمس والمحلة في ترتيب المجموعة ليصل إلى النقطة 8 والمركز الثامن، أما المدينة فتعادل مع أساريا بدون أهداف ليبقى كل منهما في مركزه السابق بإضافة نقطة واحد لكلا الفريقين.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post الاتحاد المصراتي يقفز من مؤخرة الترتيب في المجموعة الثانية وأبوسليم يصعد إلى مركز الوصافة والمدينة يتعادل مع أساريا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار