أوراوا الياباني يجرد الهلال السعودي من لقب دوري أبطال آسيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حقق فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني لقب دوري أبطال آسيا 2022 للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على الهلال السعودي بهدف دون رد، في إياب الدور النهائي على ملعب سايتاما 2002، يوم السبت.

بدأ الهلال المباراة بكل قوة بحثا عن تسجيل هدف يُعيده إلى حسابات التتويج بقوة مرة أخرى، بعد التعادل الإيجابي 1-1 على ملعبه وبين جماهيره الأسبوع الماضي في الرياض.

لكن دفاع أوراوا وقف حائلا دون اهتزاز شباك مرماه، قبل أن ينتفض الفريق الياباني ويمتلك زمام الأمور أمام حامل اللقب، وكان على وشك تسجيل هدف لولا عارضة الحارس عبدالله المعيوف، لينتهي الشوط الأول سلبا.

وبعد مرور 4 دقائق فقط من انطلاقة الشوط الثاني، سجل البيروفي أندري كاريلو لاعب الهلال هدفا بالخطأ في مرماه، بعد أن فشل في التعامل مع كرة عرضية للفريق الياباني.

وضمن أوراوا مسبقا المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في السعودية خلال شهر ديسمبر، بغض النظر عن نتيجة نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

في المقابل، لا يمتلك الهلال أي فرصة للمشاركة في الحدث المونديالي المرتقب، سوى التتويج بلقب دوري روشن السعودي هذا الموسم، لكن المهمة تبدو صعبة مع ابتعاده عن صدارة جدول ترتيب بفارق 10 نقاط كاملة، قبل 5 جولات من النهاية.