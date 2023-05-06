التعاون يخطف تعادلا في الوقت القاتل أمام الأهلي بنغازي

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نجح فريق التعاون في تعديل تأخره بهدف أمام الأهلي بنغازي، لينتهي اللقاء بينهما اليوم السبت، بالتعادل 1-1 على ملعب شهداء بنينا.

وجاء اللقاء ضمن الجولة الخامسة إياب المجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز.

وتقدم الأهلي بنغازي بهدف الجرائري زكريا المنصوري في الدقيقة 28، لكن التعاون خطف التعادل في الدقيقة 90+4 بتسديدة من مسافة بعيدة من نصري التاورغي.

والتعادل هو الثالث للأهلي بنغازي على التوالي والسادس هذا الموسم، بينما تعادل التعاون للمرة الثانية تواليا والثامنة هذا الموسم.

ورفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول بالمجموعة، وزاد التعاون رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن.