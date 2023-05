فريق الأهلي طرابلس يصل إلى بنغازي لمواجهة النهضة العماني الثلاثاء المقبل في البطولة العربية

وصلت بعثة فريق الأهلي طرابلس إلى بنغازي لمواجهة فريق النهضة العماني الثلاثاء المقبل ضمن ذهاب الدور الثاني من منافسات كأس سلمان للأندية العربية

ويسعى مدرب فريق الأهلي طرابلس التونسي طارق جرية للاستفادة من الروح المعنوية العالية التي ترافق الفريق بعد تتويجه بكأس ليبيا للمرة السابعة على حساب فريق الأخضر في تونس 3-0 لضمان نتيجة جيدة من مباراة الذهاب لضمان وضع قدم في دور مجموعات البطولة العربية قبل السفر إلى عمان و مواجهة النهضة العماني في الـ29 من الشهر الجاري بملعب البريمي الرياضي .

يشار إلى أن المتأهل من مواجهة الأهلي طرابس والنهضة العماني سيتواجد في المجموعة الثانية رفقة الهلال السعودي و السد القطري والوداد البيضاوي المغربي .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

