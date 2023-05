فريق النهضة العماني يتدرب في بنغازي تأهبا لمواجهة الأهلي طرابلس في البطولة العربية الثلاثاء المقبل

يواصل فريق النهضة العماني تدريباته بمدينة بنغازي تحضيرا لمواجهة الأهلي طرابلس الثلاثاء المقبل بملعب شهداء بنينا ضمن منافسات ذهاب الدور الثاني من مسابقة كأس سلمان للأندية العربية

ويقود تدريبات الفريق العماني حمد العزاني الذي سيبحث في مواجهة الثلاثاء أمام فريق الأهلي للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب شهداء بنينا قبل مباراة الإياب المقرر إقامتها في الـ 29 من الشهر الجاري بعمان .

ويتصدر فريق النهضة العماني الدوري العماني برصيد الـ52 بعد مرور 23 جولة على منافسات دوري العماني

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

