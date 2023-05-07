صراع القمة يشتعل.. آرسنال يضيق الخناق على السيتي بالفوز على نيوكاسل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمسك أرسنال بآماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد، الأحد، ليقلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة.

وسجل الفريق الضيف بواسطة مارتن أوديغارد وفابيان شار بطريق الخطأ في، مرماه ليخرج بالانتصار الثمين.

وسيطر نيوكاسل، الذي كان يتطلع لتعزيز موقعه في المركز الثالث وقطع خطوة كبيرة نحو إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في بداية المباراة على اللعب،

لكن أوديغارد منح التقدم للفريق الزائر بعد مرور 14 دقيقة من البداية.

وأرسل غابرييل مارتينيلي كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها شار مدافع نيوكاسل بطريق الخطأ في مرماه، قبل 20 دقيقة من النهاية.

ولدى مانشستر سيتي، الذي فاز في 10 مباريات متتالية في الدوري، 82 نقطة من 34 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي خاض 35 مباراة، بينما بقي نيوكاسل ثالثا وله 65 نقطة،

في حين يستمر الصراع مع مانشيستر يونايتد صاحب الـ 63 نقطة، كما يمتلك ليفربول 62 نقطة ولكن بمباراتين أكثر من اليونايتد.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني لآرسنال على التوالي، والـ25 بشكل عام في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 4 مباريات والتعادل في 6.

في المقابل، تلقى نيوكاسل هزيمته الأولى بعد 3 انتصارات متتالية وهي الهزيمة 5 للفريق هذا الموسم بالدوري مقابل الفوز في 18 والتعادل في 11.

* سيناريو المباراة

وبالعودة إلى المباراة اعتمد ميكيل رتيتا المدير الفني لـ آرسنال، على طريقة اللعب (4-3-3)، حيث وقف جاكوب كيويور إلى جانب ماجالهايس في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين بن وايت وزينتشينكو.

وأدى جورجينيو دور لاعب الارتكاز، وتحرك أمامه مارتن أوديجارد وجرانيت تشاكا، خلف ثلاثي الهجوم المكون من بوكايو ساكا وجابرييل جيسوس وجابرييل مارتينيلي.

في الجهة المقابلة، لجأ إيدي هاوي مدرب نيوكاسل، إلى طريقة اللعب (4-3-3) أيضا، حيث تكون الخط الخلفي من كيران تريبييه وزفت بوتمان وفابيان شار وداون بورن.

ووقف برون جيمارايش في وسط الملعب أمام الخط الخلفي، تاركا الحرية لجويلينتون وجو ويلوك، للتحرك خلف ثلاثي الهجوم جايكوب ميرفي وكالوم ويلسون وألكسندر إيزاك.

وهدد نيوكاسل مرمى ضيفه مبكرا، عندما مرر ويلوك الكرة إلى ميرفي الذي سدد كرة أرضية من الناحية اليمنى، ارتدت من القائم البعيد.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح نيوكاسل في الدقيقة 7 بحجة وجود لمسة يد على كيويور، لكنه تراجع عن قراره بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

وأحرز آرسنال هدف التقدم في الدقيقة 14، عندما تلقى أوديجارد كرة من جورجينيو، ليطلق تسديدة زاحفة بعيدة المدى، استقرت على يسار نيك بوب.

ومرر أوديجارد كرة لمارتينيلي الذي سددها ليتصدى لها نيك بوب، قبل أن يعود الحارس وينقذ مرماه من محاولة أخرى من اللاعب البرازيلي.

وتألق بوب في التصدي لتسديدة ساكا إثر تمريرة من مارتينيلي، ورد نيوكاسل عندما تلقى ويلوك الكرة قبل أن يسدد كرة تصدى لها أرون رامسدايل.

وكاد أوديجارد أن يضيف الهدف الثاني في اللقاء، بعدما تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء وتخلص من بورن، وسدد الكرة ليتعملق بوب ويحمي مرماه.

وجاءت بداية نيوكاسل للشوط الثاني قوية، ورفع ميرفي عرضية من الجهة اليمنى، وصلت إلى أيزاك الذي سددها قوية برأسه، لترتد الكرة من القائم.

وبرع رامسدايل في إبعاد رأسية خطيرة من شار، ومرر جيسوس كرة ذكية لمارتينيلي الذي تقدم قبل أن بيطلق تسديدة مقوسة، ارتدت من العارضة.

وانطلق مارتينيلي بالكرة في الجهة اليسرى، ووصل لمنطقة الجزاء وعكس عرضية ارتدت من المدافع شار إلى داخل شباك نيوكاسل هدفا ثانيا لآرسنال.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي جديد، فيما اخترق ماكسيمين سريعا من الجناح الأيسر قبل أن يسدد كرة بيمينه، ثم انتهى اللقاء (2-0) لصالح المدفعجية.