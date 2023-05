اختيرت ليبيا لاستضافة البطولة الأفريقية لصنف الأوبتمست في سنة 2026 وتم ذلك على هامش اجتماع مندوبي القارة مع الجمعية الدولية للصنف حيث عرض رئيس الاتحاد الليبي للشراع عبد المنعم حريز رؤية الاتحاد المستقبلية لرياضة الشراع الليبية مع إيجي نيرنج نائب رئيس الجمعية و سوسان إليوتا مسؤولة تنظيم البطولات المختلفة بالجمعية وتم منح ليبيا حق شرف الاستضافة باتفاق جميع الأعضاء وخاصة بعد إظهار نائب الرئيس لاحترامه وتقديره لمشاركة البعثة الليبية وأداء لاعبيها بعد غياب طويل وكذلك تواجد رئيس اللجنة الفنية للاتحاد كعضو في لجنة إدارة السباق.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post ليبيا تستضيف بطولة أفريقيا للشراع صنف الأوبتمست سنة 2026 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار