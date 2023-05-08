اختفاء لاعب بوركيني في فريق إنبي المصري منذ 18 أبريل بعد رفضه اللعب كبديل

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قال نادي إنبي المصري إن جناح بوركينا فاسو إريك تراوري فُقد منذ خروجه من الملعب خلال مباراة ضد أسوان في 18 أبريل الماضي بعد رفضه الحضور كبديل في وقت متأخر.

وقال إنبي، إن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي كان معارًا من نادي بيراميدز، أغلق هواتفه بعد مغادرة استاد القاهرة ومحاولات الاتصال به عبر زوجته ووكيله دون جدوى.

وقال النادي، الذي تديره شركة النفط المملوكة للدولة، إنه أبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم باختفاء تراوري لكنه لم يتقدم بشكوى.

وقال محمد إسماعيل مدير الكرة بالنادي، لقناة النهار المصرية، “نأمل فقط أن يكون في حالة جيدة، ويمكننا مناقشة الإجراءات في وقت لاحق”.

وأضاف إسماعيل، أن تراوري تواصل مع المسؤول عن اللاعبين الأجانب في ساعة متأخرة من مساء الأحد وأكد أنه كان يشعر بحالة من (الزهق) ويرغب في الجلوس مع نفسه.