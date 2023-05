الأهلي طرابلس يستضيف النهضة العماني في البطولة العربية غدا الثلاثاء

يشهد ملعب شهداء بنينا مساء الثلاثاء مواجهة عربية بين الأهلي طرابلس وضيفه النهضة العماني ضمن مباريات الدور الثاني من بطولة الملك سلمان للأندية العربية البطلة.

ويدخل اللقاء الأهلي طرابلس بمعنويات عالية بعد تتويجه بلقب بطولة الكأس الأسبوع الماضي،

ويطمح الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل مواجهة العودة التي ستقام في مسقط بتاريخ 29من الشهر الجاري،

المصدر قناة ليبيا الأحرار

