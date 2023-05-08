تقام يوم الثلاثاء المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل الرابع لنهائيات الدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات والتي ستجمع فريقي الأخضر مع السويحلي بمدينة بنغازي.

وستمنح المباراة أحد الفريقين بطاقة الصعود إلى النهائيات التي ستقام بمدينة بنغازي خلال الفترة من 11إلى 13 من الشهر الجاري، ليكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى النهائيات بعد الاتحاد والبراق والأولمبي التي تأهلت رسميا فيما سبق إلى النهائيات من خلال المرحلة الأولى.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأخضر يلاقي السويحلي في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل الرابع appeared first on ليبيا الأحرار.

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