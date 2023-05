منتخب الكرة المصغرة يعسكر في مصراتة تحضيرا لبطولة العالم المقامة بتركيا في نهاية الشهر الحالي

يبدأ يوم الثلاثاء المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة معسكرا داخليا بمدينة مصراتة تحضيرا للمشاركة في بطولة كأس العالم التي ستقام في تركيا خلال شهر مايو الجاري.

وسيتم اعتماد القائمة النهائية للمنتخب بشكل رسمي من قبل اتحاد كرة القدم المصغرة والإعلان عنها قبل التوجه إلى تركيا بتاريخ السادس عشر من مايو أي قبل أربعة أيام من انطلاق البطولة

و يتدرب بقيادة المدرب التونسي “رياض بن حمدية” وسينافس في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تركيا والبحرين وبلجيكا.

ويشار إلى أن البطولة ستقام في مدينة إسطنبول بداية من العشرين من الشهر الجاري وتستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

