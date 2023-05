أكد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي دعمه لرعاية ودعم أي مشروع رياضي.

وجاء تصريح وزير الرياضة خلال لقائه مع رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق الذي أكد هو الآخر على ضرورة العمل على مشروع إعداد المواهب وصناعة الأبطال الأولمبيين وفق خطة عمل إستراتيجية محددة المعالم والمراحل والأعمار، تمهيدًا لإعدادهم وتأهيلهم لمختلف البطولات العربية والأفريقية والدولية والأولمبية القادمة.

المصدر | ليبيا الأحرار

The post وزير الرياضة: نحن على أتم الاستعداد لرعاية ودعم أي مشروع رياضي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار