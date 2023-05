الأهلي طرابلس في مواجهة النهضة العماني وعينه على انتصار مريح

يلتقي الليلة فريق الأهلي طرابلس فريق النهضة العماني في المرحلة الثالثة من تصفيات بطولة الملك سلمان للأندية عند الساعة الثامنة مساء على أرضية ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي في مباراة الذهاب.

ويسعى الأهلي طرابلس لتحقيق نتيجة إيجابية مريحة قبل خوض مباراة الإياب بملعب البريمي بعمان في 29-5-2023 وذلك من أجل التأهل إلى الدور المجموعات خاصة أن الفريق يعيش هذه الأيام نشوة تحقيق لقب الكأس للمرة السابعة في تاريخه.

