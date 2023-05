منتخب شباب اليد يتدرب في تونس تحضيرا لنهائيات كأس العالم

يواصل منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب معسكره التحضيري بتونس قبل خوض غمار منافسات كأس العالم التي ستقام بألمانيا واليونان.

المعسكر يستمر لمدة عشرين يوما سيخوض خلاله أكثر من ست مباريات تحضيرية مع فرق تونسية، وكان اتحاد اللعبة قد كلف طاقما إداريا للمنتخب يتكون من أسامة المشيطى مديرًا للمنتخب وعزيز أرحومة إداريًا ومحمد القريتلى المرافق الطبي، فيما تم إسناد المهمة الفنية للتونسي “الهادي قيقة” و “وليد القبلاوى” مدربًا لمنتخب الشباب.

