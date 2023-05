أصدر الاتحاد الليبي للكرة الطائرة قرارا بشأن تشكيل لجنة المسابقات برئاسة وجدي القمبري.

وتم اختيار حسن الحضيري مقررا وعضوية كلا من أدريس العوف ونبيل الفيتوري ويأتي إصدار القرار في إطار الإعداد لانطلاق المسابقات الرياضية للعبة وترتيب البيت الداخلي قبل انطلاق مسابقات الكرة الطائرة على مستوى ليبيا.

المصدر | ليبيا الأحرار

