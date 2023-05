تفتتح غدا بمدينة بنغازي بطولة شمال أفريقيا لكرة الطاولة بمشاركة ستة منتخبات. ليبيا البلد المستضيف ومصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا

حيث يحتضن مجمع سليمان الضراط البطولة التي تنطلق غدا وتستمر حتى الثاني عشر من الشهر الحالي, ومن جانب آخر أكمل المنتخب الوطني استعداداته للبطولة بمعسكر قصير أقيم بمدينة بنغازي وتحديدا بصالة المنتخبات .

