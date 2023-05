ارتبط اسم البرازيلي نيمار بالخروج من ناديه باريس سان جيرمان الصيف القادم وذلك وفقا لعدة تقارير صحفية في الآونة الأخيرة كالذي نقلته إذاعة مونت كارلو.

راديو مونت كارلو أشار لرغبة ثلاثي إنجلترا تشلسي ومان يونايتد بالإضافة إلى نيوكاسل

في الظفر بخدمات اللاعب البرازيلي الذي يحظى باهتمام أيضا من ناديه السابق برشلونة بحسب أكثر من تقرير.

