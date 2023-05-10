السبت.. ليبيا تواجه الإمارات في بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية

أخبار ليبيا 24

تنطلق منافسات النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، التي ينظمها الاتحاد العربي ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم على ضفاف عروس البحر الأحمر بجدة، وذلك خلال المدة من 11 إلى 20 ماي 2023، بمشاركة 12 منتخبا، من بينها المنتخب الليبي.

ويستهل المنتخب الوطني الليبي أولى مبارياته يوم السبت المقبل في مواجهة أمام نظيره المنتخب الإماراتي.

البطولة يُنظمها الاتحاد العربي، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، خلال الفترة من 11 حتى 20 مايو المقبل، بمشاركة 12 منتخبا عربيا.

وأسفرت نتائج القرعة عن ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: السعودية، موريتانيا، المغرب، لبنان.

المجموعة الثانية: سلطنة عمان، فلسطين، مصر، قيرغيزستان والتي تشارك كضيف شرف بديلا لـ السوادن.

المجموعة الثالثة: الإمارات، ليبيا، الكويت، جزر القمر.

النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، أقيمت في مصر العام 2008، وحقق لقبها المنتخب الليبي، وجاء وصيفا منتخب الإمارات، تلتها النسخة الثانية في المملكة العربية السعودية العام 2010، إذ حقق المنتخب السعودي اللقب وجاء منتخب الإمارات في الوصافة.

وأقيمت النسخة الثالثة العام 2014 مجدداً في مصر، ونال لقبها منتخب مصر، وحل منتخب لبنان في المركز الثاني.