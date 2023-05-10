الاتحاد العربي يتدارك خطأه في عدم تسمية  ليبيا بطلة للنسخة الأولى من كأس العرب لكرة القدم الشاطئية

أخبار ليبيا 24

تدارك الاتحاد العربي لكرة القدم خطأه في عدم تسمية ليبيا بطلة للنسخة الأولى من كأس العرب لكرة القدم الشاطئية والتي أقيمت في 2008 بمصر.

وكان قد نشر الاتحاد العربي عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” السجل التاريخي لبطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية وسمى مصر بطلة للنسخة الأولى قبل أن يتراجع ويصحح خطأه حيث كانت ليبيا هي بطلة النسخة الأولى وحل منتخب الإمارات وصيفا.

وتنطلق منافسات النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، التي ينظمها الاتحاد العربي ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم على ضفاف عروس البحر الأحمر بجدة، وذلك خلال المدة من 11 إلى 20 ماي 2023، بمشاركة 12 منتخبا، من بينها المنتخب الليبي.

ويستهل المنتخب الوطني الليبي أولى مبارياته يوم السبت المقبل في مواجهة أمام نظيره المنتخب الإماراتي.

البطولة يُنظمها الاتحاد العربي، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، خلال الفترة من 11 حتى 20 مايو المقبل، بمشاركة 12 منتخبا عربيا.

وأقيمت النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، في مصر العام 2008، وحقق لقبها المنتخب الليبي، وجاء وصيفا منتخب الإمارات، تلتها النسخة الثانية في المملكة العربية السعودية العام 2010، إذ حقق المنتخب السعودي اللقب وجاء منتخب الإمارات في الوصافة.

وأقيمت النسخة الثالثة العام 2014 مجدداً في مصر، ونال لقبها منتخب مصر، وحل منتخب لبنان في المركز الثاني.