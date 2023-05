في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم التعاون يفوز على ضيفه النصر بثنائية

تمكن التعاون من تحقيق الانتصار على ضيفه النصر بـــ 2 – 0 في مباراة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى في المباراة التي جرت بملعب اجدابيا، ثنائية التعاون سجلها “حويلات” و “شيكا” ليتمكن التعاون من الوصول إلى النقطة 17 في ترتيب المجموعة الأولى وهي النقاط التي يبحث عليها التعاون للابتعاد عن منطقة الخطر في المجموعة الأولى، أما النصر فتراجع إلى المركز الثاني بنفس رصيده السابق 25 نقطة.

