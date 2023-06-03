اختيار البطلة (ريحانة بن جليل) لحمل شعلة افتتاح الألعاب العالمية في برلين

برلين 03 يونيو 2023 (وال) _ اختيرت البطلة الليبية في مجال السباحة، وبطلة الأولمبياد الخاص الليبي (ريحان بن جليل) من ذوي متلازمة الداون، من ضمن الأشخاص الذين سيحملون شعلة الافتتاح في الألعاب العالمية برلين / ألمانيا، في 17 وحتى 25 يونيو 2023م، و التي يشارك فيها سبعة الآف رياضي يمثلون مائة وتسعون دولة.

ريحان بن جليل هي إحدى طالبات جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا الخيرية بنغازي، وسبق أن شاركت في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي عام 2019م والألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص أبوظبي عام 2018م. (وال _ برلين) ه أ

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