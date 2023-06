هل يعود حكيمي إلى إيطاليا مرة أخرى؟

مع مغادرة ليونيل ميسي وسيرجيو راموس فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، أثيرت عدة شائعات حول مستقبل بعض من نجوم الفريق الآخرين كالبرازيلي نيمار والظهير المغربي أشرف حكيمي.

موقع “فوتبول إيطاليا” نشر مقابلة مع وكيل لاعب إنتر السابق الدولي المغربي أشرف حكيمي عن مدى إمكانية عودته للنيراتزوري دون أن يعطي تفاصيل عملية تعزز فكرة خروج حكيمي.

وكيل اللاعب فند الشائعات دون أن يقلل من حب اللاعب لمدينة ميلانو وفريقه إنتر مؤكدا على احترامه لبقية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية المستمر لـ3سنوات أخرى.

المصدر: موقع “فوتبول إيطاليا”

