صافرة الليبي معتز الشلماني تقود ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

طرابلس 04 يونيو 2023 (وال)- يقود الحكم الليبي معتز إبراهيم الشلماني هذه الليلة، لقاء ذهاب الدور النهائي بين فريقي الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب القاهرة الدولي.

وعينت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف برئاسة الرواندي سيليستين نتاجونجيرا، تعيين طاقم تحكيم يتكون من الحكم الليبي رفقة كل الليبي عطية محمد مساعد أول، والتونسي خليل الحساني مساعد ثاني، والتشادي الحاجي محمد حكما رابعا، والتونسي هيثم قيراط حكم فيديو، والجزائري مصطفى غربال حكم فيديو مساعد، والكاميرونية كارين فومو أتيزيمبونج حكم فيديو مساعد.

يُشار إلى أن المبارة تقام عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوفيت القاهرة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال