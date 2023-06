الأهلي بنغازي يواصل تربعه على عرش الصدارة بعد خوض الجولة الثالثة إياب من منافسات دور الثمانية في دوري كرة السلة

ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الإياب لدور الثمانية من البطولة الليبية لكرة السلة نجح فريق الاتحاد في تحقيق الانتصار على المدينة 93 – 55 وفي مباريات الجولة الثالثة إياب أيضا من دور الثمانية فاز النصر على جاره الهلال 96 – 74 في مجمع سليمان الضراط ببنغازي، أما الأهلي طرابلس فواصل سلسلة انتصاراته بالفوز على الشباب العربي 85 – 49 في القاعة الكبرى للألعاب الرياضية، أما الأهلي بنغازي فحقق انتصاره على المروج 76 – 64 ليواصل تربعه على عرش صدارة الفرق الثمانية.

