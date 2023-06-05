“9” مدربين ليبيين يتحصلون على النجمة الدولية للعبة الملاكمة

القاهرة 04 يونيو 2023 (وال)- أشرف نائب رئيس اللجنة العامة للمدربين بالاتحاد الدولي للعبة الملاكمة الدكتور نادية عبد الحميد، على دورة أون لاين عبر تطبيق “الزوم” للتصنيف الدولي للمدربين.

هذا وقد تحصل “9” مدربين من جميع مدن ليبيا شاركوا في الدورة التي أقيمت بالعاصمة المصرية، على النجمة الدولية بعد اجتيازهم للدورة بنجاح.

المدربين الذي شاركوا في الدورة هم: عبد الله عادل الحاج، علي بن مصباح، هيثم علي المخزوم، عمر عبد السلام الزليتني، سالم أحمد محمد، عمر خالد عمر، وليد محمد بالروين، عبد الملك محمد، خالد عبد السلام.

الدورة تعتبر هي أكبر دفعة في ليبيا تتحصل على التصنيف الدولي لمزاولة التدريب في الأندية والصالات. (وال) ف ح/ ر ت

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