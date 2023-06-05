سلة الأهلي بنغازي تحقق فوزها العاشر توالياًَ بدور الثماني

بنغازي 05 يونيو 2023 (وال) _ حقق فريق الأهلي فوزه العاشر توالياً بدور الثماني، عقب تغلبه على ضيفه المروج بفارق ( 14 ) نقطة، وبنتيجة ( 76 ) مقابل ( 64 ) نقطة، وذلك لحساب الجولة الثالثة من مرحلة الإياب لنهائيات ليبيا لكرة السلة ” دور الثماني ” والمؤهلة إلى مرحلة التتويج ،في المباراة التي جمعت الفريقان في مجمع سليمان الضراط في بنغازي.

وتمكن لاعبوه الأهلي طوال هذا اللقاء الذي جرى – أمس الأحد – من عمل ( 62) متابعة، منها (24) هجومية، و (38) دفاعية، و (16) تمريرة حاسمة، إضافة إلى (9) قطع للكرة، و ( 5 ) إعتراضات، فيما نجح لاعبي الأهلي من تسجيل ( 4 ) ثلاثيات من أصل (23) محاولة، فيما فقد الكرة ( 17 ) مرة.

نتائج الفترات

الفترة الأولى: انتهت لصالح سلة الأهلي بفارق ( 8 ) نقاط، وبواقع ( 22 ) مقابل ( 14 ) نقطة.

الفترة الثانية: انتهت بالتعادل بين الفريقان بنتيجة ( 13) مقابل ( 13) نقطة، وبذلك تكون محصلة الشوط الأول نصراوية بنتيجة ( 35 مقابل 27 ) نقطة.

الفترة الثالثة: انتهت لمصلحة سلة المروج بفارق سلتان، وبواقع ( 24 ) مقابل ( 20 ).

الفترة الرابعة: انتهت لصالح سلة الأهلي بفارق ( 8 ) نقاط، وبواقع ( 21 ) مقابل ( 13) نقطة، وبذلك تكون نتيجة الشوط الثاني أهلاوية بنتيجة ( 41 مقابل 37) نقطة. (وال _ بنغازي) س أ

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