بفارق (22) نقطة سلة النصر تتخطى الهلال

بنغازي 05 يونيو 2023 (وال) _تمكن فريق النصر من تخطي جاره الهلال بفارق ( 22 ) نقطة، وبواقع ( 96 – 74 ) نقطة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الإياب ” الدور الثماني ” و المؤهل إلى مرحلة التتويج لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقان – أمس الأحد – بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

هذا وتميز في هذا اللقاء في أول ظهور له محترف النصر الأمريكي كليف الكساندر، مسجلاً ( 20 ) نقطة، وعمل (12) متابعة دبل دبل، وعدد تمريرة حاسمة وحيدة، وعدد إعتراض وحيد للكرة، فيما سجل ثلاثية وحيدة من أصل محاولاتان، بينما فقد اللاعب الكرة في مناسبة وحيدة، وذلك في زمن 23:41 .

نتائج الفترات

الفترة الأولى: انتهت لصالح سلة النصر بفارق ( 5 ) نقاط، وبواقع ( 26) مقابل ( 21 ) نقطة.

الفترة الثانية: انتهت لصالح سلة النصر إيضاً بنتيجة ( 22 ) مقابل ( 15 ) نقطة، وبذلك تكون محصلة الشوط الأول نصراوية بنتيجة ( 48 مقابل 63 ).

الفترة الثالثة: انتهت لمصلحة سلة النصر بفارق سلة وحيدة، وبواقع ( 24 ) مقابل ( 22 ).

الفترة الأخيرة: انتهت لصالح سلة النصر بفارق ( 8 ) نقاط، وبواقع ( 24 ) مقابل ( 16 ) نقطة، وبذلك تكون نتيجة الشوط الثاني نصراوية بنتيجة ( 48 مقابل 38 ) نقطة.

وبالعودة إلى إحصائية الفريقان لنجد أن النصر تفوق على مستوى النقاط، لاسيما أن الفريق نجح طوال اللقاء من عمل ( 45 ) متابعة منها (12) هجومية ، و (33) دفاعية، وعدد (19) تمريرة حاسمة، و (11) قطع للكرة، إضافة إلى (6) إعتراضات، وعدد (7) ثلاثيات من أصل (29) محاولة،فيما فقد الفريق الكرة (14) مرة.

ومن جانبه، عمل الهلال طوال اللقاء (37) متابعة ، منها (9) هجومية، و (28) دفاعية،وعدد (17) تمريرة حاسمة، و (4 ) قطعاً للكرة، بينما استطاع تسجيل ( 6 ) ثلاثيات من أصل ( 22 ) محاولة، وفقد الكرة (16) مرة. (وال _ بنغازي) س أ

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