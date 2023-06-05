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منتخبنا الوطني للصالات يلتقي طاجكستان في افتتاح بطولة كأس العرب

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

يفتتح منتخبنا الوطني للصالات منافسات بطولة كأس العرب بمواجهة منتخب طاجكستان، غدا الثلاثاء.
منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات التي يُنظمها الاتحاد العربي ويستضيفها الاتحاد السعودي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ستتواصل حتى السادس عشر من الشهر الجاري وتشارك فيها اثنتا عشرة دولة.
يذكر أن منتخبنا سبق وأن حقق بطولة العرب مرتين في عامي ألفين وسبعة وألفين وثمانية.
المصدر قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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