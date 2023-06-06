مدرسة حطين تحتضن دوري أرض زواوة 2023

بنغازي 06 يونيو 2023 (وال) ـ انطلق مساء أمس الإثنين دوري منطقة أرض زواوة للكرة الخماسية 2023، والذي ينظمه ويشرف عليه شباب المنطقة، برئاسة ابن زواوة واللاعب السابق “جلال بوراوي” وبرعاية من شركة عمارة الرؤية الجديدة ومشاركة فرق مناطق أرض زواوة أ + ب شبنة، حي السلام أ + ب بن يونس ، سيدي يونس، الوحيشي ، السلماني الغربي، السلماني الشرقي، الصابري وحي الفاتح .

وكانت المباراة الأولى أمس الإثنين، والتي تقابل فيها فريق أرض زواوة أ مع فريق حي السلام أ وانتهت لمصلحة زواوة بسبعة أهداف لهدف، وفي الثانية التقى فريقا السلماني الشرقي وحي السلام أ ،تمكن فيها السلماني الشرقي من التفوق بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف .(وال ـ بنغازي) ف ح

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