اليوم انطلاق الجولة الـ4 من إياب الدور الـ8 من مسابقة الدوري الليبي لكرة السلة

تنطلق مساء اليوم مباريات الجولة الرابعة من إياب الدور الثمانية من مسابقة الدوري الليبي لكرة السلة بإقامة مباريات مهمة في قاعة طرابلس الكبرى ومجمع سليمان الضراط.

مباريات الجولة الرابعة يقص شريطها فريق الشباب بمواجهة الاتحاد عند الـ16:00 مساء بقاعة طرابلس الكبرى، وفي نفس التوقيت يواجه فريق المروج النصر بمجمع سليمان الضراط؛ في حين يلاقي الهلال فريق الأهلي بنغازي عند الـ19:00، وفي ختام مباريات الجولة يقابل فريق المدينة الأهلي طرابلس بقاعة طرابلس الكبرى عند الـ20:00.

