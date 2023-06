منتخب القوة البدنية يواصل تحضيراته استعدادا للمشاركة في بطولة العالم

يواصل منتخبنا الوطني للقوة البدنية تحضيراته تأهبا للمشاركة في بطولة العالم المقامة بمالطا في الـ10 من الشهر الحالي.

ويخوض المنتخب الوطني للقوة البدنية تدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية بمدينة بنغازي بقيادة المدرب الوطني طارق مخلوف.

وسيمثل ليبيا في بطولة العالم ثلاثة رياضيين وهم البطل عبدالله هاجر في وزن 105 ونسيم الترهوني في وزن 59 وعبدالرحمن موسى في وزن فوق 120

المصدر قناة ليبيا الأحرار

