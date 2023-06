الأربعاء اختتام مباريات إياب منافسات ممتاز المجموعة الأولى

تختتم يوم غد الأربعاء مباريات إياب منافسات المجموعة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز بإقامة أربع مباريات في توقيت واحد

ويفتتح فريق الصقور مباريات الجولة الـ18 بمواجهة شباب الجبل عند الـ16:30بملعب طبرق وفي التوقيت نفسه يستقبل فريق التحدي التعاون بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

وفي حين يستضيف فريق دارنس بملعب درنة فريق الصداقة، في حين تقام في ملعب البيضاء مباراة قمة تجمع الأخضر بفريق الأهلي بنغازي.

وفي ختام منافسات الجولة يلاقي فريق النصر جاره الهلال بملعب شهداء بنينا عند الـ19:30مساء.

