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اتحاد الكرة يحدد مواعيد الدوري السداسي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

اتحاد الكرة يحدد مواعيد الدوري السداسي حيث تنطلق الجولة الأولى يوم الجمعة 23-6-2023
والجولة الثانية يوم الثلاثاء 27-6-2023 وستقام الجولة الثالثة يوم السبت 1-7-2023 فيما تقام الجولة الرابعة يوم الأربعاء 5-7-2023 والجولة الخامسة والأخيرة ستقام يوم الأحد 9-7-2023 وإذا تساوى فريقان في النقاط والأهداف والمباراة بين الفريقين بتعادل، يتم اللجوء إلى المباراة الفاصلة وستكون يوم 13-7-2023.

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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