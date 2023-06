اتحاد الكرة يحدد مواعيد الدوري السداسي حيث تنطلق الجولة الأولى يوم الجمعة 23-6-2023

والجولة الثانية يوم الثلاثاء 27-6-2023 وستقام الجولة الثالثة يوم السبت 1-7-2023 فيما تقام الجولة الرابعة يوم الأربعاء 5-7-2023 والجولة الخامسة والأخيرة ستقام يوم الأحد 9-7-2023 وإذا تساوى فريقان في النقاط والأهداف والمباراة بين الفريقين بتعادل، يتم اللجوء إلى المباراة الفاصلة وستكون يوم 13-7-2023.

