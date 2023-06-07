سلة النصر تضمن تأهلها لمرحلة التتويج بتغلبها على المروج 

بنغازي 07 يونيو 2023 (وال) _ ضمن فريق النصر تأهله إلى مرحلة التتويج ” الدور الرباعي ” عقب تفوقه على المروج بفارق ( 28 )’ وبواقع ( 89 ) مقابل ( 61 ) نقطة، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الإياب لنهائيات ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

هذه المواجهة التي جرت – أمس الثلاثاء – تمكنت فيها سلة النصر التفوق وتوسيع الفارق في أكثر من مناسبة،’فضلا على أن النصر استطاع إنهاء الفترة الأولى لمصلحته بفارق ( 9 ) نقاط’ وبنتيجة ( 25 – 16 ) نقطة.

الفترة الثانية من اللقاء جاءت سريعا نوعا ما’ خاصة من جانب المروج الذي استعاد عافيته وتوازنه بهذه الفترة’ لتنتهي هذه الفترة بالتعادل ( 19 – 19 ) نقطة’ في حين كانت محصلة الشوط الأول للنصر بنتيجة ( 44 – 35 ) نقطة.

سلة النصر في الفترة الثالثة، عادت مجددا للسيطرة’ لتتمكن بدورها من توسيع الفارق هذه الفترة إلى ( 17 ) نقطة’ وبواقع ( 29 – 12 ) نقطة’ في حين انتهت الفترة الأخيرة للنصر بفارق سلة وحيدة’ وبنتيجة ( 16 – 14 ) نقطة’ وبذلك تكون نتيجة الشوط الثاني للنصر (45 – 26) نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء تميز وتألق فيه لاعب النصر ميدو بوزقية مسجلا ( 25 ) نقطة’ وعمل ( 6 ) متابعات’ و ( 3 ) تمريرات حاسمة ” أسيست ” ‘ و ( 3 ) قطع للكرة وعدد ( 2 ) اعتراض’ بينما نجح ميدو تسجيل ( 4 ) ثلاثيات من أصل ( 7 ) محاولات’ وذلك في زمن 32:04.

هذا ونجح الفريق المتفوق النصر طوال اللقاء’ من عمل (47) متابعة منها ( 11 ) هجومية’ و ( 36 ) دفاعية’ إضافة إلى أن الفريق صنع لاعبوه ( 19) تمريرة حاسمة’ و ( 10 ) قطع للكرة’ وعدد ( 5 ) اعتراضات’ بينما سجل الفريق طوال اللقاء ( 9 ) ثلاثيات من أصل ( 29 ) محاولة’ فيما فقد لاعبوه الكرة ( 17 ) مرة. (وال _ بنغازي) س أ

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