بنغازي 07 يونيو 2023 (وال) _ أقيم بقاعة الاجتماعات بفندق برنيتشي ببنغازي، حفل تسليم الشارات الدولية للحكام التابعين للجنة الفرعية لكرة القدم بنغازي، بحضور شخصيات رياضية وحكام متقاعدين.

هذا وتم من خلال الحفل تكريم بعض الشخصيات المساهمة والداعمة للحكام، وتم تسليم شارات 2023 للحكام وهم (عبدالباسط شهوب ومحمد الشحومي حكام وسط، ومحمد العفاس حكم كرة قدم داخل الصالات، وعماد خريش و أيوب الفرجاني حكام كرة قدم شاطئية). (وال _ بنغازي) م ر

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