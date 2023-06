يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات غدا الخميس المنتخب الجزائري ضمن منافسات البطولة العربية المقامة حاليا بالسعودية.

ويدخل منتخبنا الوطني في مباراة الغد بشعار الفوز أمام المنتخب الجزائري للوصول إلى النقطة السادسة لضمان بلوغه الدور المقبل بعد تحقيقه فوزا مهما أمام منتخب طاجكستان في الجولة الأولى 2-1.

يشار إلى أن المنتخب الوطني سينهي مباريات المجموعة بمواجهة المنتخب المستضيف للبطولة المنتخب السعودي يوم السبت المقبل.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات يخوض ثاني مبارياته العربية يوم الخميس أمام الجزائر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار