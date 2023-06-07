سلة الأهلي بنغازي تحقق انتصارا جديدا

بنغازي 07 يونيو 2023 (وال) _ واصل فريق الأهلي سلسلة انتصاراته ونتائجه القوية’ عقب تفوقه عل جاره الهلال بفارق ( 15 ) نقطة’ وبنتيجة ( 87 – 72 ) نقطة’ وذلك لحساب الجولة الرابعة من مرحلة الإياب ” الدور الثماني ” المؤهل إلى مرحلة التتويج.

وعلى ملعب مجمع سليمان الضراط في بنغازي، لم يجد الأهلي صعوبة تذكر في تحقيق فوزه ( 11 ) تواليا’ بدور الثماني’ وذلك بفضل تألق الثنائي الأمريكي كيندال ديكس’ وسفيان الشويهدي اللذان سجلا لوحدهما ( 58 ) نقطة.

محترف الأهلي كيندال ديكس تمكن من تسجيل ( 34 ) نقطة’ وعمل ( 7 ) متابعات منها هجومية وأخرى دفاعية’ و ( 6 ) تمريرات حاسمة’ إضافة إلى ( 3 ) قطع للكرة’ و ( 3 ) اعتراضات’ ناهيك على أن كيندال نجح في تسجيل ( 3 ) ثلاثيات’ من أصل ( 8 ) محاولات.

في المقابل برز أيضا زميله بالفريق سفيان الشويهدي مسجلا ( 24 ) نقطة’ وعمل ( 14 ) متابعة دبل’ منها ( 9 ) كرات دفاعية’ و ( 5 ) هجومية ‘وتمريرتان حاسمتان’ وواحدة قطع للكرة’ بينما فقد الكرة مرة وحيدة’ .

نتائج الفترات

الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة الهلال بفارق نصف سلة ‘ وبنتيجة ( 20 ) مقابل ( 19 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت لصالح سلة الأهلي بنغازي بفارق سلة وحيدة ‘ وبواقع ( 13) مقابل (11) نقطة’ وبهذا تكون نتيجة الشوط الأول للأهلي بنتيجة ( 32 ) مقابل ( 31 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت أيضا لمصلحة سلة الأهلي بفارق ( 9 ) نقطة’ وبنتيجة ( 28 ) مقابل ( 19 ) نقطة.

الفترة الأخيرة : انتهت لصالح سلة الأهلي’ بنتيجة ( 27 ) مقابل ( 22 ) نقطة’ وبهذا تكون نتيجة الشوط الثاني للأهلي بنتيجة ( 55 – 41 ) نقطة. (وال _ بنغازي) س أ

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