الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يمنح ليبيا الموافقة المبدئية على إقامة بطولة إفريقيا للشباب والناشئين

منح الاتحاد الإفريقي لكرة اليد الموافقة المبدئية على إقامة بطولة إفريقيا للشباب والناشئين في العاصمة طرابلس.

وجاءات الموافقة المبدئية بعد الزيارة التي أجراها رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة اليد المغربي “يزيد سعدي” والأمين العام للاتحاد الإفريقي “فيليب جين”؛ لعدد من القاعات والمرافق الرياضية بالعاصمة طرابلس.

ومن خلال الزيارة التفقدية للعاصمة طرابلس، أبدى رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي والأمين العام دعمهما الكبير لاستضافة ليبيا لإحدى البطولات الرسمية المعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي للعبة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

