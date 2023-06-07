حي الفاتح يتفوق على الوحيشي .. والصابري ينتصر على السلماني 

بنغازي 07 يونيو 2023 (وال) _ شهد ملعب مدرسة حطين المقام عليه دوري منطقة أرض زواوة 2023م للكرة الخماسية في ثاني أيامه، مساء أمس الثلاثاء، مبارتين جمعت الأولى فريق منطقة حي الفاتح بفريق منطقة الوحيشي، انتهت نتيجتها بتفوق ملحوظ لحي الفاتح بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

عقبها مباشرة انطلقت المباراة الثانية والتي تنافس فيها فريقا الصابري والسلماني الغربي، تمكن فريق منطقة الصابري من تسجيل ثلاثية نظيفة في شباك السلماني الغربي، لتنتهي المباراة للصابري (3/0). (وال _ بنغازي) ف ح

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