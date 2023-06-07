الجويفي يُصدر قرار بتشكيل لجنة تسييرية للنادي الأهلي بنغازي

طرابلس 07 يونيو 2023 (وال)- أصدر وزير الرياضة بحكومة الوحدة عبد الشفيع الجويفي، القرار رقم 210 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة للنادي الأهلي بنغازي.

هذا وتضمن القرار اعتماد الوزير لقائمة أسماء أعضاء اللجنة التسييرية المكونة من تسعة أشخاص برئاسة السيد حمد محمد فضل الدرسي، وعضوية كل من: فتحي مسعود الجالي، عصام كمال أرحومة، مراد عبد الحفيظ العقوري،حاتم محمد الحداد، رزق الله عبدالله عبدو، محمد خميس بوخريص، محمد جمعة الفاخري، إبراهيم سليمان الزغيبي.

يعمل بالقرار من تاريخ الصدور وعلى الجهات المختصة التنفيذ وعلى اللجنة الإلتزام بإعادة تنظيم النادي تمهيدًا لإتمام عملية انتخاب مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز تسعون يومًا وفقًا للنظام الأساسي للأندية. (وال) ف ح/ ر ت

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